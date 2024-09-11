Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

Летевший из Новосибирска самолет подал сигнал срочности во время полета

Самолет российской авиакомпании S7 Airlines подал сигнал срочности в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Новосибирска в Южно-Сахалинск Airbus A321 во вторник, 10 сентября. Экипаж во время полета доложил об ухудшении состояния тяжелобольной пассажирки.

Отмечается, что командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Иркутска.

По данным источника, никто не пострадал. О состоянии больной не сообщается.

Ранее свыше 300 пассажиров российской авиакомпании застряли в аэропорту из-за поломки самолета. Воздушное судно должно было вылететь в 8:40 по местному времени из Владивостока в Москву.