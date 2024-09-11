Стала известна судьба застрявших в Китае из-за супертайфуна россиян

«Крыша ТурДома»: застрявшие на Хайнане российские туристы вылетели в Москву

Застрявшие на китайском острове Хайнань российские туристы вылетели в Москву спустя несколько дней после супертайфуна. Их судьба стала известна Telegram-каналу «Крыша ТурДома».

Уточняется, что самолет авиакомпании Hainan Airlines вылетел из Хайкоу и прибыл в Шереметьево в среду, 11 сентября, в 13:42 мск.

Россияне не могли вернуться на родину с 7 сентября из-за обрушившегося на популярный курорт страны супертайфуна «Яги». Международный терминал местного аэропорта прекратил работу 6 сентября. Ветер, порывы которого превышали 60 метров в секунду, повредил здания, перевернул стоявшие на улице авто, а также сломал деревья и уличные конструкции.