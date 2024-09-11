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12:56, 11 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о продвижении российских военных на покровском направлении

ВС России продвигаются на покровском направлении, бои идут под Украинском

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются на покровском направлении в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

По данным источника Telegram-канала, в настоящее время бои идут в районе Украинска. Также стало известно о переходе под контроль российских военных населенного пункта Лесовка.

Командование украинской армии безуспешно пытается стабилизировать ситуацию, перебрасывая резервы на данный участок фронта, добавил источник.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал о продвижении российских военных под Северском. По его словам, ВС России сократили межпозиционное пространство и получили возможность увеличить спектр применяемого вооружения.

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      Екатерина Грищенко
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