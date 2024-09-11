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10:18, 11 сентября 2024Силовые структуры

Строивший россиянке дом получил 15 лет колонии за расправу над ней

В Белоярске строитель получил 15 лет колонии за убийство нанявшей его женщины

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Белоярский районный суд приговорил к 15 годам лишения свободы 36-летнего строителя из Томска, который расправился с нанявшей его для возведения дома женщиной из-за разногласий по оплате его работы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а затем будет переведен в колонию строгого режима.

Суд установил, что 26 сентября 2023 года в ходе строительства модульного дома в городском округе Заречный строитель поругался с работодательницей. Он нанес ей металлическим профилем несколько ударов по голове и телу. После того как женщина перестала подавать признаки жизни, преступник забрал ее телефон и уехал на ее автомобиле Renault. Он снял с банковской карты жертвы 68 тысяч рублей.

Мужчина, не справившись с управлением, совершил ДТП и бросил на дороге разбитую машину.

11 сентября сообщалось, что в Красноярском крае завершено расследование дела в отношении 75-летнего местного жителя, расправившегося с внучкой и правнучкой.

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      Любовь Ширижик
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