Свыше 20 нотариусов Крыма попросили лишить статуса из-за украинского гражданства

Минюст РФ просит лишить статуса 22 крымских нотариусов из-за гражданства Украины

Министерство юстиций России попросило нотариальную палату Крыма обратиться в суд для лишения свыше 20 местных нотариусов статуса в связи с наличием у них украинского гражданства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным Минюста, случаи нарушения российского законодательства были выявлены со стороны 23 нотариусов Крыма, 22 из которых являются действующими. Так, в период с 2014 по 2020 год они пересекали государственную границу России по национальному или заграничному паспорту Украины. Это, по сообщению ведомства, является прямым подтверждением наличия у этих нотариусов второго гражданства вопреки требованиям законодательства о нотариате.

Сейчас Минюст предложил нотариальной палате Крыма обратиться в суд по вопросу лишения их статуса нотариуса.

Ранее Минюст России предложил расширить практику назначения принудительных работ вместо лишения свободы.