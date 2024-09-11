Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:04, 11 сентября 2024Силовые структуры

Свыше 20 нотариусов Крыма попросили лишить статуса из-за украинского гражданства

Минюст РФ просит лишить статуса 22 крымских нотариусов из-за гражданства Украины

Фото: Jon Nazca / Reuters

Министерство юстиций России попросило нотариальную палату Крыма обратиться в суд для лишения свыше 20 местных нотариусов статуса в связи с наличием у них украинского гражданства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным Минюста, случаи нарушения российского законодательства были выявлены со стороны 23 нотариусов Крыма, 22 из которых являются действующими. Так, в период с 2014 по 2020 год они пересекали государственную границу России по национальному или заграничному паспорту Украины. Это, по сообщению ведомства, является прямым подтверждением наличия у этих нотариусов второго гражданства вопреки требованиям законодательства о нотариате.

Сейчас Минюст предложил нотариальной палате Крыма обратиться в суд по вопросу лишения их статуса нотариуса.

Ранее Минюст России предложил расширить практику назначения принудительных работ вместо лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Александра Маслякова похоронили. Звездные артисты плакали на церемонии прощания и откровенно говорили о ведущем КВН

      В WhatsApp появится новая функция

      Трамп объединился с Харрис и Байденом на совместном мероприятии

      Врач заявила об опасности популярных способов борьбы с похмельем

      Огромную тушу малого полосатика нашли на известном пляже

      Украина получит 10 миллионов евро на дальнобойное оружие от Литвы

      Россиянка выиграла миллионы рублей в лотерею благодаря одной вещи

      Россияне назвали привлекающие внимание на первом свидании детали во внешности

      Российского бизнесмена задержали по делу о хищении семи миллионов у Минобороны

      Попытку ВСУ захватить буровую платформу в Черном море объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше