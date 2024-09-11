В ЕП возмутились проходящими в странах-участницах ЕС маршами «Азова»

Члены Европарламента (ЕП) от Греции Лефтерис Николау Алаванос и Костас Пападакис возмутились проходящими в странах-участницах Евросоюза (ЕС) маршами бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России). Об этом говорится в обращении евродепутатов к Еврокомиссии (ЕК). С текстом их письма ознакомилась «Лента.ру».

«Фашисты из бригады "Азов" путешествуют по Европе, чтобы собрать средства и завербовать украинских "членов и добровольцев", которые уехали в другие страны, сообщают СМИ. Четверо членов этого нацистского военного подразделения, входящего в состав Вооруженных сил Украины, запланировали мероприятия в девяти европейских городах Польши, Германии, Бельгии, Нидерландов, Чехии и Литвы менее чем на 15 дней. Очевидно, что правительства стран, которые они посещают, либо одобрили, либо терпимо относятся к этому туру», — пишут члены ЕП.

Помимо поддержки, финансирования и оснащения, которые ЕС предоставляет нацистским военным формированиям Украины, мы также являемся свидетелями неприемлемых почестей, оказываемых пособникам нацистов в других государствах-членах ЕС, например, в Эстонии, где всего несколько дней назад правительство проявило терпимость к демонстрации нескольких десятков человек, одетых в нацистскую форму Лефтерис Николау, Алаванос и Костас члены Европарламента от Греции

В связи с этим они задают ЕК ряд вопросов. «Каково мнение Комиссии о визитах нацистов из бригады "Азов" в страны-члены ЕС, если не при поддержке, то, по крайней мере, с терпимостью со стороны правительств соответствующих государств-членов? Каково мнение Комиссии о неприемлемых мероприятиях, на которых в ряде стран, таких как Эстония, в данном случае отдавались почести пособникам нацистов?» — поинтересовались они.

Ранее в слитой базе данных тысяч бойцов украинской бригады «Азов» были найдены поклонники лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Сообщалось, что об этом говорят их позывные, такие как Адольф, Нацик и Белый вождь. Уточняется, что на странице в ВК старшего лейтенанта Дмитрия Коротаева обнаружены фотографии Гитлера, солдат вермахта и символика СС.