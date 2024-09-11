В Белоруссии силовики провели учения с учетом ситуации в Курской области

Подразделения МВД Белоруссии провели учения с учетом ситуации в Курской области

В Белоруссии подразделения Министерства внутренних дел (МВД) республики провели учения по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил глава МВД страны Иван Кубраков, передает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что план учений был составлен с учетом ситуации в Курской области России. По его словам, в рамках учебных маневров силовики отработали борьбу с диверсионными группами на подступах к городу и в его черте. Уточняется, что учения проходили в Столинском районе Брестской области, граничащем с Сарненским районом Ровненской области Украины.

Ранее Кубраков сообщал о направлении внутренних войск и подразделений ОМОН МВД Белоруссии к границе с Украиной в рамках отработки практических действий на учениях «Столин-2024».