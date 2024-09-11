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16:18, 11 сентября 2024Бывший СССР

Белоруссия направила внутренние войска к границе с Украиной

МВД Белоруссии: на границе с Украиной сосредоточены ОМОН и внутренние войска

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Белоруссия направила внутренние войска и подразделения ОМОН к границе с Украиной. Об этом заявил министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков, передает БелТА.

Кубраков сообщил о переброске спецподразделений перед началом отработки практических действий на учениях «Столин-2024». Министр отметил, что ОМОН и внутренние войска сосредоточены на границе с Украиной с учетом опыта наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

«Их основная цель — не допустить захода противника в населенные пункты, обеспечить безопасность наших граждан», — подчеркнули в МВД Белоруссии. Подразделения ОМОН будут предотвращать попытки проникновения разведывательных групп на территорию республики.

Ранее госсекретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович рассказал о крупной группировке ВС Польши у рубежей госграницы. По словам Вольфовича, на территории Польши и стран Балтии значительно увеличилась численность боевых танков.

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