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05:56, 11 сентября 2024Силовые структуры

В деле о гибели туристов в московском коллекторе появились новые подробности

Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе хотели скрыть следы преступления

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В деле о гибели восьми человек в ходе экскурсии по подземному коллектору в Москве в августа 2023 года появились новые подробности — Александр Ким и Никита Дубас, организаторы экскурсии, хотели скрыть следы преступления. Об этом со ссылкой на документы суда сообщает РИА Новости.

«Основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в настоящее время не изменились и не отпали. После совершения преступления предприняты меры по сокрытию следов преступления, в связи с чем по-прежнему имеются основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда», — указано в документе.

Кима и Дубаса обвиняют по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ («оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц»). Защита подсудимых подчеркнула, что один из фигурантов добровольно приехал в Москву и пытался оказать помощь следствию.

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест организаторам нелегальной экскурсии по коллекторам подземной реки Неглинки. Они были арестованы 23 августа прошлого года по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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      Артём Верейкин
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