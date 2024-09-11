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21:20, 11 сентября 2024Мир

В ФРГ предсказали капитуляцию Украины

Масала: отход ВСУ из Курской области может привести к полной капитуляции Украины

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Военный эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала заявил, что отход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области и отступление в Донбассе могут привести к полной капитуляции Киева. Об этом он сообщил в беседе с Tagesschau.

По его словам, если Россия продолжит наступление в районе Донбасса, то Украина будет вынуждена сесть за стол переговоров и «признать, что она навсегда потеряет около 25-27 процентов своей территории». Масала назвал такое развитие событий «наихудшим сценарием» для украинской стороны.

Ранее глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили пообещал ускорить передачу вооружений Украине. «Поддержка Украины этим правительством нерушима. На второй день нашего пребывания у власти я обещал президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, что мы ускорим поставки британской военной помощи — и мы выполняем это обязательство», — сказал он.

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      Марина Совина
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