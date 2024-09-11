В Германии крупный участок моста рухнул в реку

Bild: в Дрездене крупный участок моста с трамвайными путями упал в реку

В Германии крупный участок моста Каролабрюке обвалился в реку Эльбу. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в ночь на 11 сентября в Дрездене. В реку упала часть моста с пешеходной зоной и трамвайными путями. Причины произошедшего не уточняются.

По данным СМИ, в результате ЧП также пострадали линии централизованного теплоснабжения, питающие весь город. Территория вокруг моста оцеплена.

Ранее в Кабардино-Балкарии мост через реку Чегем обрушился вместе с проезжающим по нему бетоновозом. По предварительным данным, конструкция не смогла выдержать тяжесть бетономешалки. В результате происшествия никто не пострадал.