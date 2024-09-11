В России предложили запретить продажу алкоголя гражданам до 21 года

В ГД подготовят законопроект о запрете продажи алкоголя гражданам моложе 21 года

В Госдуме подготовят законопроект о запрете продажи и употребления алкоголя гражданами до 21 года. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил депутат ГД Султан Хамзаев.

По его словам, такая мера необходима для продолжения «мягкой, аккуратной антиалкогольной политики». «Мы должны сокращать возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку», — отметил парламентарий.

По его мнению, нарушителей следует привлекать к административной ответственности. Депутат сравнил алкоголь с оружием, подчеркнув, что для покупки необходимо «полное созревание личности».

Ранее Хамзаев предложил избавиться от детского шампанского. Он указал, что реклама алкоголя среди детей запрещена, за это нужно штрафовать.