В Киеве избили воюющего в ВСУ митрополита раскольников из ПЦУ

В Киеве избили воюющего в ВСУ митрополита раскольников из ПЦУ Климента

В Киеве неизвестные избили воюющего в Вооруженных силах Украины (ВСУ) митрополита раскольников из Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на 11 сентября, когда Климент направлялся в район Михайловского монастыря. Представитель ПЦУ прибыл в Киев для участия в саммите «Крымской платформы».

В управлении Национальной полиции Украины по Киеву подтвердили факт инцидента. «Информацию полицейские обнаружили сегодня во время мониторинга социальных сетей», — сообщили в ведомстве.

Ранее глава ПЦУ Епифаний назвал закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) возможностью «отбросить российское ярмо». Он также заявил, что якобы ранее по стороны УПЦ было три требования для подобного диалога.