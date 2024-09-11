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11:30, 11 сентября 2024Бывший СССР

В Киеве избили воюющего в ВСУ митрополита раскольников из ПЦУ

В Киеве избили воюющего в ВСУ митрополита раскольников из ПЦУ Климента

Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Киеве неизвестные избили воюющего в Вооруженных силах Украины (ВСУ) митрополита раскольников из Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на 11 сентября, когда Климент направлялся в район Михайловского монастыря. Представитель ПЦУ прибыл в Киев для участия в саммите «Крымской платформы».

В управлении Национальной полиции Украины по Киеву подтвердили факт инцидента. «Информацию полицейские обнаружили сегодня во время мониторинга социальных сетей», — сообщили в ведомстве.

Ранее глава ПЦУ Епифаний назвал закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) возможностью «отбросить российское ярмо». Он также заявил, что якобы ранее по стороны УПЦ было три требования для подобного диалога.

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      Алевтина Запольская
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