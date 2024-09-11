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22:41, 11 сентября 2024Силовые структуры

В Краснодаре задержали бизнесмена по подозрению в хищении средств у Минобороны

В Краснодаре задержали бизнесмена по подозрению в хищении ₽ 7 млн у Минобороны

Фото: Unsplash

В Краснодаре задержали бизнесмена Сурен Григорян, которого подозревают в хищении более семи миллионов рублей у Минобороны России при реконструкции общежития для курсантов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Генерального директора компании «ТК-Прогресс» обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в прошлом году его предприятие должно было сделать ремонт в общежитии Краснодарского высшего военного училища в рамках гособоронзаказа. Григорян получил 7,2 миллиона рублей, но работы не выполнил.

Ранее по делу о мошенничестве в крупном размере были арестованы гендиректор группы «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финдиректор Виктория Антонова. Они совершили хищение не менее 2,4 миллиарда рублей, выделенных Минобороны в рамках госконтракта на поставку средств защиты. Компания поставила армии не менее 20 040 бронежилетов, которые не отвечают принятым нормативам.

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      Юлия Мискевич
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