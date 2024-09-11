В Кремле высказались о вовлеченности США и Европы в конфликт на Украине

Песков: вовлеченность США и Европы в конфликт на Украине носит прямой характер

Вовлеченность США и стран Европы в конфликт на Украине носит прямой характер, а каждый новый шаг ее повышает. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Вовлеченность Соединенных Штатов, европейских государств в конфликт вокруг Украины несет прямой характер, непосредственный характер. И каждый новый шаг степень этой вовлеченности повышает, хотя повышать-то уже некуда, все налицо», — сказал он.

По словам представителя Кремля, западные страны продолжают попытки дистанцироваться от вовлеченности в этот конфликт, но Москва не считает, что это получится.

Ранее Песков заявил, что отказ Вашингтона использовать Киев как расходный материал в попытке подавлять Россию во многом мог бы завершить конфликт. Однако он подчеркнул, что звонок американского лидера Джо Байдена президенту России Владимиру Путину не мог бы поставить точку в украинском конфликте.