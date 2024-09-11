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08:19, 11 сентября 2024Силовые структуры

В московском отеле прошли обыски по делу о теракте в «Крокусе»

В Москве прошли обыски в трехзвездочном отеле по делу о теракте в «Крокусе»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Следствие провело обыски в трехзвездочном отеле, который расположен в Басманном районе Москвы, по делу о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает агентство РИА Новости.

Утверждается, что не менее 11 обысков были проведены уже спустя сутки после теракта в «Крокусе». Они проходили в хостелах и квартирах — целью обысков был поиск материалов, которые могли бы иметь отношение к данному делу.

Как указано в материалах, 23 марта, на следующий день после теракта, обыски прошли в трехзвездочном отеле. Он находится неподалеку от станции метро «Бауманская» и в 15 минутах езды от центра столицы, стоимость проживания в нем составляет 11 тысяч рублей за одну ночь.

Ранее военный суд зарегистрировал первое уголовное дело об оправдании теракта в «Крокус Сити Холле». Обвиняемым стал 26-летний таксист из Киргизии Жанат Ажыбеков, который одобрил нападение на концертный зал в разговоре с другими людьми.

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      Артём Верейкин
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