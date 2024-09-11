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11:43, 11 сентября 2024Спорт

В НХЛ высказались о значимости погони Овечкина за рекордом Гретцки

Замкомиссара НХЛ Дэйли о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: в топе мероприятий
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался о значимости погони российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах. Его слова приводит The Athletic.

«Это в топе нашего списка потенциальных мероприятий, которые мы хотим продвигать и сделать так, чтобы они не остались незамеченными», — заявил Дэйли. Он отметил, что некоторые указывают на национальность Овечкина, считая, что это должно обесценивать его достижения, но в НХЛ с этим не согласны. В лиге подчеркнули, что россиянин за 20 лет сделал многое для поднятия уровня НХЛ и ее игроков.

В активе 38-летнего Овечкина 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Гретцки, на счету которого 894 гола.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году форвард вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

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      Дарья Коршунова
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