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01:02, 11 сентября 2024Силовые структуры

В петербургском главке МВД раскрыли мошенничество на десятки миллионов рублей

В Санкт-Петербурге сотрудника МВД задержали по делу о мошенничестве

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Сотрудник Главного управления МВД по Санкт-Петербургу подозревается в причастности к мошенничеству на десятки миллионов рублей, он задержан. Об этом пишет РБК.

Сообщается, что мошенники предложили потерпевшему приобрести земельный участок во Всеволожском районе Ленинградской области, относящийся к лесному фонду и являющийся федеральной собственностью. Они предложили бизнесмену за 45 миллионов рублей добиться, чтобы правительство России перевело земельный участок в категорию сельхозугодий, а затем помочь ему получить участок в собственность. Когда потерпевший заподозрил обман, он уже перевел мошенникам 31,5 миллиона рублей.

«В ходе расследования этого преступления оперативники собственной безопасности полицейского главка установили предполагаемых участников аферы, а также предполагаемую причастность к преступлению одного из своих сотрудников», — заявили в МВД. Было возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее в Забайкальском крае 69-летний местный житель отдал мошенникам 24 миллиона рублей. Потерпевшему позвонили аферисты и представились сотрудниками Пенсионного фонда, пообещав помочь с перерасчетом пенсии. Они убедили пенсионера обналичить 24 миллиона рублей ради «спасения» от мошенников или несанкционированного оформления кредита.

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      Маргарита Пименова
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