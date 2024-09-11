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15:09, 11 сентября 2024Экономика

В России «помолодели» кредиты

НБКИ: в России выросла доля заемщиков младше 30 лет

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

В июле 2024 года в России доля заемщиков, которым меньше 30 лет, выросла в общей возрастной структуре на 2,6 процентного пункта и составила чуть больше 19 процентов. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом традиционно самая массовая доля (от 30 до 40 лет) заемщиков уменьшилась на 1,4 процентного пункта, до 26,7 процента. Кроме того, сжались доли от 50 до 60 лет (до 15,5 процента), от 40 до 50 лет (до 24,4 процента). Доля тех, кому больше 60 лет, оценивается в 14,5 процента.

Бюро отмечает, что в июле 2024 года самые большие доли молодых россиян в структуре российских заемщиков зафиксированы в Тюменской области (20,7 процента), Санкт-Петербурге (20,2 процента), Пермском крае (20,1 процента), Татарстане (20,1 процента) и Краснодарском крае (20 процентов). Наименьшие — в Тульской области (17 процентов), Алтайском крае (17,1 процентов), Ханты-Мансийском АО (17,2 процента), Приморском крае (17,5 процента) и Кемеровской области (17,5 процента).

Что касается Москвы, то здесь доля самых молодых заемщиков составила 19,8 процента.

Ранее сообщалось, что за год россияне стали гораздо чаще допускать просрочку по выданным кредитам наличными. Однако доля просроченных необеспеченных потребкредитов в июле незначительно снизилась и составила 7,6 процента.

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      Кирилл Луцюк
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