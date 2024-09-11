В российском городе ребенок сбросил на прохожего огнетушитель с балкона

В Петербурге ребенок сбросил на прохожего огнетушитель с балкона

В Санкт-Петербурге восьмилетний ребенок сбросил на прохожего огнетушитель с балкона 10-го этажа. Пострадавшего госпитализировали на реанимобиле, пишут «78 | НОВОСТИ» в своем Telegram-канале.

По данным издания, 40-летний мужчина сидел на ступеньках многоквартирного дома, когда на него упал тяжелый груз. Удар пришелся по рукам и ногам, состояние пострадавшего уточняется.

Помимо машины скорой помощи на место прибыли сотрудники полиции. Они вывели из дома восьмилетнего мальчика и доставили в отдел полиции, где установят личности его родителей и примут решение о привлечении к ответственности, утверждает издание.

Ранее в Новгородской области второклассник выбросил кусок стекла с балкона на голову двухлетней девочке. У пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму и переломы костей черепа.

