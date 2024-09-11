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10:41, 11 сентября 2024Россия

В российском городе ребенок сбросил на прохожего огнетушитель с балкона

В Петербурге ребенок сбросил на прохожего огнетушитель с балкона

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге восьмилетний ребенок сбросил на прохожего огнетушитель с балкона 10-го этажа. Пострадавшего госпитализировали на реанимобиле, пишут «78 | НОВОСТИ» в своем Telegram-канале.

По данным издания, 40-летний мужчина сидел на ступеньках многоквартирного дома, когда на него упал тяжелый груз. Удар пришелся по рукам и ногам, состояние пострадавшего уточняется.

Помимо машины скорой помощи на место прибыли сотрудники полиции. Они вывели из дома восьмилетнего мальчика и доставили в отдел полиции, где установят личности его родителей и примут решение о привлечении к ответственности, утверждает издание.

Ранее в Новгородской области второклассник выбросил кусок стекла с балкона на голову двухлетней девочке. У пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму и переломы костей черепа.

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      Елена Торубарова
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