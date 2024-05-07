В России состоящий на учете ребенок выбросил стекло на голову двухлетней девочке

Под Новгородом второклассник пробил голову двухлетней девочке куском стекла

В Новгородской области второклассник выбросил кусок стекла с балкона на голову двухлетней девочке. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, девятилетний ребенок нарочно сбросил стекло с высоты пятого этажа, когда пострадавшая находилась под балконом. Стекло пробило голову ребенку — у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму и переломы костей черепа. Спасти пострадавшую врачи не смогли.

Уточняется, что второклассник уже год состоит на учете в полиции и у психиатра. Сотрудники полиции направили ребенка на новый осмотр к врачу.

Ранее сообщалось, что российский подросток напал с ножом на полицейского после задержания. Момент нападения попал на видео.