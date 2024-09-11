В российском регионе сработала система ПВО

Минобороны России сообщило о сбитом в Белгородской области беспилотнике ВСУ

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, в среду, 11 сентября, в 8:20 по московскому времени дежурные российские военнослужащие предотвратили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону, сбив беспилотник самолетного типа. Район уничтожения дрона и информация о возможных последствиях на земле не раскрываются.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов отчитался, что в приграничном районе региона средствами ПВО сбита управляемая авиационная ракета ВСУ.

Помимо этого, Минобороны отчиталось, что в ночь на 11 сентября военные также сбили четыре беспилотных летательных аппарата. Два из них уничтожили в Орловской области и по одному — в Курской и Белгородской.