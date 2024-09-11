Долгов: разрешение ВСУ бить вглубь РФ оружием из США поднимет уровень эскалации

В случае если США разрешат Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать американское оружие для ударов вглубь Российской Федерации (РФ), уровень эскалации конфликта вырастет еще на одну ступень. О последствиях такого решения предупредил сенатор Константин Долгов в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, планы администрации президента США Джо Байдена «обернутся очередной провокацией с очень серьезными последствиями», в том числе и для Вашингтона.

Долгов также объяснил, что снятие Белым домом ограничений с ВСУ станет чисто политическим шагом перед грядущими выборами главы государства. «Шансы демократов на победу в ноябре невелики, поэтому они и развели демагогию», — считает сенатор.

При этом политик подчеркнул, что Украина уже использует западные беспилотники и ракеты для ударов по России. «Для нас разницы между новыми и старыми регионами попросту не существует, это единая российская территория согласно Конституции», — сказал он, добавив, что оружие Запада не изменит ход спецоперации, а только приведет к большему числу жертв по вине США и Украины.

Ранее сенатор Совфеда Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» заявил, что в случае применения ВСУ западного дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории России может быть принято решение по ответному удару. Он не сомневается, что США снимут с Украины ограничения. «Я думаю, давно разрешили. Все остальное делается для проформы», — сказал политик.

О том, что Вашингтон прорабатывает вопрос разрешения Украине использовать американское дальнобойное оружие для ударов вглубь России, журналистам сообщил Байден. Кроме того, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен допустил снятие с ВСУ запрета на удары по российской территории ракетами ATACMS.