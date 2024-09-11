В России пригрозили ответом на удары ВСУ западным оружием вглубь страны

Сенатор Джабаров пригрозил ответом на удары ВСУ западным оружием вглубь страны

В случае применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) западного дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории России может быть принято решение по ответному удару, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Последствиями он пригрозил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее президент США Джо Байден сообщил журналистам о проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Вместе с тем глава госдепартамента США Энтони Блинкен допустил, что Вашингтон может снять запрет на удары по России американскими ракетами ATACMS.

В том, что США разрешат Украине наносить удары по территории России дальнобойным оружием, нет сомнений, считает сенатор. «Я думаю, давно разрешили. все остальное делается для проформы. Формально ждут официального разрешения. Конечно, разрешение будет получено. Опять испытывать будут наше терпение, на сколько его хватит», — поделился он.

Собеседник «Ленты.ру» не исключил, что в случае использования дальнобойных видов оружия Россия примет решение по ответному удару, и призвал Запад одуматься.

«Это, конечно, высшее политическое военное руководство должно решать и будет решать. Но, мне кажется, они могут получить сюрприз с нашей стороны. Мы же не трогали по-серьезному ни один объект управления в Киеве. Мы не тронули мосты через Днепр, не затрагиваем практически логистику, куда пребывает все западное вооружение, порты морские на Черноморском побережье, которые тоже работают по поставке вооружений», — сказал Джабаров.

Я думаю, что после нашей ответки, которая может последовать, в Киев много желающих ездить не будет. Поэтому я все-таки советую нашим западным партнерам одуматься и не заводить войну в такое состояние, что вся Европа окажется официально в нее втянута, все НАТО и даже американцы Владимир Джабаров сенатор

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что Москва начнет использовать более мощное и разрушительное оружие для защиты своих интересов, если страны Запада согласятся поставить ВСУ дальнобойное оружие для ударов вглубь России.

