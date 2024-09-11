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08:11, 11 сентября 2024Интернет и СМИ

В США допустили переход Красноармейска под контроль России

NYT: ВС РФ могут взять Красноармейск, получив стратегическое преимущество

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска могут взять Красноармейск (украинское название — Покровск) в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет американское издание The New York Times.

Отмечается, что в таком случае Россия получит значительное стратегическое преимущество перед противником. Авторы указывают, что город расположен в центре множества железнодорожных и автомобильных линий Донбасса, в связи с чем украинская армия рискует остаться без основных линий снабжения в оставшихся опорных пунктах по всему региону, если наступление РФ будет успешным.

Ранее в Пентагоне заявили, что украинские военные должны продолжать пытаться удержать Красноармейск, поскольку США считают расположение города стратегическим. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас «много инвестируют» в попытки удержать город.

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      Марина Совина
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