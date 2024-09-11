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02:54, 11 сентября 2024Мир

В США назвали фаворита дебатов Харрис и Трампа

ABC: американцы верят в победу Харрис на предвыборных дебатах с Трампом

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американцы не верят в победу кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на предвыборных дебатах и отдают предпочтение его конкуренту от демократов, вице-президенту Камале Харрис. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на результаты опроса, проведенного совместно с компанией Ipsos.

Утверждается, что в победу Трампа верят лишь 37 процентов опрошенных. Уверенность в победе Харрис выразили 43 процента респондентов, еще 18 процентов не определились с выбором.

Опрос проводился среди 2496 граждан США в период с 23 по 27 августа. Погрешность составляет два процентных пункта.

Ранее стало известно, что продолжительность дебатов составит 90 минут. Кандидатам запретили выходить на сцену с конспектами или другими подготовленными материалами, однако им будут предоставлены ручка и бумага для записей.

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      Артём Верейкин
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