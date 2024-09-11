В США назвали тайного победителя дебатов Харрис и Трампа

Экс-губернатор Хакаби обвинил телеканал АВС в предвзятом отношении к Трампу

Бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби назвал тайного победителя предвыборных дебатов Камалы Харрис и Дональда Трампа — им стал телеканал АВС, ставший, по его мнению, худшим организатором дебатов за всю историю США. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«Стоит отдать ABC должное за одну вещь. Они одержали победу в состязании на худшее проведение президентских дебатов в истории», — написал Хакаби.

Он обвинил телеканал в предвзятом отношении к Трампу, добавив, что республиканцу пришлось дебатировать не только с Харрис, но и с модераторами АВС, которые почему-то считали, что они «тоже куда-то избираются». Он призвал убрать модераторов и позволить кандидатам открыто дебатировать именно друг с другом, а не с «тупыми медиаболванами».

Ранее американский политический обозреватель Бен Шапиро высказался о тайных участниках дебатов. По его словам, модераторы телеканала ABC, на котором велась трансляция дебатов, открыто выступили на стороне вице-президента США Харрис.