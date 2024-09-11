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00:32, 11 сентября 2024Интернет и СМИ

В США рассказали о необычном способе Киева заручиться поддержкой республиканцев

WP: Киев решил заручиться поддержкой республиканцев в США через евангелистов

Фото: Brian Snyder / Reuters

Власти Украины решили заручиться поддержкой Республиканской партии через евангелистов на случай избрания Дональда Трампа президентом США. О необычном способе Киева лоббировать свои интересы в Штатах сообщает газета The Washington Post (WP).

Отмечается, что Киев стремится укрепить свои связи с евангелистами, поскольку они имеют большое влияние на Республиканскую партию. Заручившись их поддержкой, Украина хочет гарантировать предоставление военной помощи со стороны Штатов.

«Это можно назвать синергией — они отстаивают то, что для них важно, и что также важно для нас», — рассказал украинский чиновник. Тем временем украинский евангелист и общественник Павел Унгурян отметил, что его церковь играет важную роль за рубежом, «особенно в контексте, скажем, тихой дипломатии и неофициальной дипломатии».

Ранее бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал «гарантированно» завершить конфликт на Украине, если победит на президентских выборах осенью. Политик заверил, что у него есть «очень амбициозный» план.

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      Маргарита Пименова
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