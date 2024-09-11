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17:45, 11 сентября 2024Из жизни

В уши жителей Подмосковья заползли тараканы

Две жительницы Видного пожаловались на тараканов в ушах

Фото: Erik Karits / Unsplash

В городе Видное за три дня две пациентки пришли к врачам с тараканами в ушах. Об этом пишет Baza в Telegram.

Две жительницы Подмосковья независимо друг от друга пришли в больницу и пожаловались на шум в ушах. 32-летняя женщина обратилась к отоларингологу сразу. Она пожаловалась, что в ухе будто что-то шевелится. Ее осмотрели и обнаружили таракана в ухе. Насекомое быстро извлекли без ущерба для здоровья пациентки. Врачи предположили, что таракан мог заползти в ушную раковину ночью, когда женщина спала.

63-летняя женщина еще дома поняла, что причина дискомфорта — насекомое. Она попыталась сама прогнать его из уха при помощи перекиси водорода. Это привело к смерти таракана, но вынуть насекомое женщина не смогла. Его тело присохло к барабанной перепонке. Медикам пришлось извлекать таракана по частям.

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Во врачебной практике такие случаи не редкость. При попадании насекомого в ухо человек может ощущать шевеление в слуховом проходе, зуд, дискомфорт и боль. Врачи советуют сразу обращаться за квалифицированной помощью и не доставать насекомое самостоятельно. Неосторожные действия могут привести к травме перепонки и потере слуха.

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      Антонина Черташ
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