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09:35, 28 августа 2024Из жизни

На пляже российского города обнаружили неизвестных кровососущих червей

Посетители пляжа в Санкт-Петербурге столкнулись с кровососущими червями

На пляже Санкт-Петербурга отдыхающие обнаружили кровососущих червей. Об этом пишет Telegram-канал «Питер сегодня».

Посетители одного из пляжей российского города выложили в интернет фото и видео со странными белыми червями, которые закапываются в песок и прыгают в ответ на попытку их переместить. При этом на одном из снимков отдыхающие запечатлели укус неизвестного червя, внешне напоминающий комариный — он выглядел как красное зудящее пятно на коже.

Некоторые комментаторы отметили, что сталкивались с подобными червями и раньше, и их появление не новости. Другой комментатор написал, что на фото может быть проволочник. Проволочники — это личинки жуков-щелкунов, которые отличаются жестким телом белого цвета. Они достигают 10-45 миллиметров в длину и питаются сельскохозяйственными культурами. Однако обычно они не интересуются людьми и не кусают их.

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      Антонина Черташ
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