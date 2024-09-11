ВСУ открыли огонь по пытавшимся убежать через поля жителям Курской области

ВСУ открыли огонь по пытавшимся убежать через поля жителям курского приграничья

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по людям, которые пытались сбежать от украинских военных в Курской области по полям. Это следует из кадров, снятых с разведывательных дронов, — их РИА Новости передали бойцы 44-го армейского корпуса.

Видеозапись была снята во второй день вторжения ВСУ в регион. Ее обнародовали только сейчас, так как бойцы корпуса защищали Малую Локню и находились в окружении.

На опубликованных кадрах группа из около десяти мирных жителей убегает по дороге и полям в сторону Новоивановки. За ситуацией наблюдает разведывательный дрон ВСУ. Видеозапись заканчивается тем, что слышны два взрыва и видна стрельба украинской боевой машины пехоты (БМП) по разбегающимся курянам.

Бои в Курской области продолжаются больше месяца. После вторжения ВСУ пострадали более 240 жителей, сообщали в Минздраве. В регионе введен режим контртеррористической операции (КТО) и действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). ВСУ, по информации на 10 сентября, потеряли более 11 800 в ходе боевых действий на территории России.