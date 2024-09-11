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07:42, 11 сентября 2024Россия

ВСУ открыли огонь по пытавшимся убежать через поля жителям Курской области

ВСУ открыли огонь по пытавшимся убежать через поля жителям курского приграничья

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по людям, которые пытались сбежать от украинских военных в Курской области по полям. Это следует из кадров, снятых с разведывательных дронов, — их РИА Новости передали бойцы 44-го армейского корпуса.

Видеозапись была снята во второй день вторжения ВСУ в регион. Ее обнародовали только сейчас, так как бойцы корпуса защищали Малую Локню и находились в окружении.

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На опубликованных кадрах группа из около десяти мирных жителей убегает по дороге и полям в сторону Новоивановки. За ситуацией наблюдает разведывательный дрон ВСУ. Видеозапись заканчивается тем, что слышны два взрыва и видна стрельба украинской боевой машины пехоты (БМП) по разбегающимся курянам.

Бои в Курской области продолжаются больше месяца. После вторжения ВСУ пострадали более 240 жителей, сообщали в Минздраве. В регионе введен режим контртеррористической операции (КТО) и действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). ВСУ, по информации на 10 сентября, потеряли более 11 800 в ходе боевых действий на территории России.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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