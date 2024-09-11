Захарова назвала премьера Словакии мужественным из-за слов об Украине

Захарова: слова Фицо об осуждении нацистской символики ВСУ мужественны

Слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо об осуждении нацистской символики Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются мужественными и вызывают уважение. Об этом заявила глава МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Есть такое крылатое выражение: слова не мальчика, но мужа. Это как раз можно сказать о премьер-министре Фицо. Его заявления олицетворяют силу мужества, ведь он находится в стане, окруженный идеологами либерального диктата, в основе которого сегрегация и дискриминация людей», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что заявления Фицо «достойны уважения», так он, несмотря на окружение, «продолжает говорить правду».

9 сентября Фицо призвал осудить использование нацистской символики в рядах ВСУ. Премьер подчеркнул, что мировому сообществу стоит признать, что на Украине воюют военные подразделения, которые не только используют нацистские символы, но «часто именно так, судя по всему, и действуют».