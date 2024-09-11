Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:43, 11 сентября 2024Мир

Захарова назвала премьера Словакии мужественным из-за слов об Украине

Захарова: слова Фицо об осуждении нацистской символики ВСУ мужественны

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо об осуждении нацистской символики Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются мужественными и вызывают уважение. Об этом заявила глава МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Есть такое крылатое выражение: слова не мальчика, но мужа. Это как раз можно сказать о премьер-министре Фицо. Его заявления олицетворяют силу мужества, ведь он находится в стане, окруженный идеологами либерального диктата, в основе которого сегрегация и дискриминация людей», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что заявления Фицо «достойны уважения», так он, несмотря на окружение, «продолжает говорить правду».

9 сентября Фицо призвал осудить использование нацистской символики в рядах ВСУ. Премьер подчеркнул, что мировому сообществу стоит признать, что на Украине воюют военные подразделения, которые не только используют нацистские символы, но «часто именно так, судя по всему, и действуют».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Александра Маслякова похоронили. Звездные артисты плакали на церемонии прощания и откровенно говорили о ведущем КВН

      В WhatsApp появится новая функция

      Трамп объединился с Харрис и Байденом на совместном мероприятии

      Врач заявила об опасности популярных способов борьбы с похмельем

      Огромную тушу малого полосатика нашли на известном пляже

      Украина получит 10 миллионов евро на дальнобойное оружие от Литвы

      Россиянка выиграла миллионы рублей в лотерею благодаря одной вещи

      Россияне назвали привлекающие внимание на первом свидании детали во внешности

      Российского бизнесмена задержали по делу о хищении семи миллионов у Минобороны

      Попытку ВСУ захватить буровую платформу в Черном море объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше