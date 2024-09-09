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15:53, 9 сентября 2024Мир

Премьер Словакии осудил нацистскую символику ВСУ

Премьер Словаки Фицо призвал мировое сообщество осудить нацистскую символику ВСУ
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал осудить использование нацистской символики в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.

Премьер подчеркнул, что мировому сообществу стоит признать, что на Украине воюют военные подразделения, которые не только используют нацистские символы, но «часто именно так, судя по всему, и действуют». По его словам, информация об этом умалчивается из-за геополитической ситуации.

«Мы все говорим о фашизме, нацизме, но при этом молча терпим то, что по Украине бегают отряды, у которых полностью понятные обозначения, относящиеся к движениям, которые мы считаем сегодня опасными и запрещенными», — отметил он.

Ранее в ООН отреагировали на видео с солдатами ВСУ с нацистской символикой. Офис генерального секретаря Организации объединенных наций Антониу Гутерриша выступил против всех символов нацизма.

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      Виктория Кондратьева
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