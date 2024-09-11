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17:36, 11 сентября 2024Мир

Захарова пообещала ответ на попытки Запада дестабилизировать Россию

МИД: попытки Запада дестабилизировать Россию с помощью оппозиции провалятся
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Попытки США, Великобритании, других западных государств и их спецслужб дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России с помощью внесистемной российской оппозиции провалятся. О последствиях подобных действий заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Если кто-то в Британии, США, других западных странах все-таки надеется, как они считают, как-то использовать так называемую несистемную оппозицию… как-то подтолкнуть к насильственным протестам или к какому-то еще большему безумию, в том числе в привязке к различным выборам, то я просто сразу могу сказать — этот номер не пройдет», — заверила официальный представитель ведомства.

Ранее Захарова также заявила, что за ударами Вооруженных сил Украины беспилотными летательными аппаратами по Раменскому округу Московской области также стоят США и Великобритания.

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      Виктория Кондратьева
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