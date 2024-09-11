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15:07, 11 сентября 2024Мир

Захарова заявила о причастности США и Великобритании к удару по Раменскому

Захарова: за ударами ВСУ по Раменскому стоят США и Великобритания

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

За ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Раменскому округу Московской области стоят США и Великобритания. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вот, например, по Раменскому ударили. Конечно, мы прекрасно понимаем, что киевский режим — это всего лишь инструмент, который за ним его руки приводят, безусловно, в Вашингтон и Лондон», — рассказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что подобные удары являются террористическим актом. По ее словам, за каждой из подобных атак стоят США, Великобритания и «натовское сообщество».

Утром во вторник, 10 сентября, стало известно, что украинские беспилотники атаковали несколько регионов России — всего было выпущено 144 БПЛА, часть из них были уничтожены в Московской области. Сообщалось, что атака была осуществлена, в частности, дронами самолетного типа, которые способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния. Под удар в том числе попал Раменский городской округ.

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      Максим Габриелян
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