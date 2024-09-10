Появились новые кадры после атаки БПЛА в Раменском

«Подъем» опубликовал кадры после атаки БПЛА в Раменском

Появилось видео после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Раменском городском округе Московской области, новые кадры опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, что у части квартир выгорели или обрушились балконы, выбиты стекла окон.

Как пишет канал, жильцы выбежали на улицу после первого же удара, внутри остались домашние животные.

Утром во вторник, 10 сентября, стало известно, что украинские беспилотники атаковали несколько регионов России — всего было выпущено 144 БПЛА, часть из них были уничтожены в Московской области.

Сообщалось, что атака была осуществлена, в частности, дронами самолетного типа, которые способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.