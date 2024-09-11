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10:14, 11 сентября 2024Мир

Запад отказал Украине в предоставлении миллиардов долларов для «победы»

WSJ: Запад не сможет предоставить Украине сумму, необходимую ей для «победы»

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Западные страны дали понять Украине, что они не смогут предоставить Киеву миллиарды долларов, которые ей якобы необходимы для «полной победы» в конфликте. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Властям Киева было сказано, что полная победа Украины в конфликте потребует от западных стран предоставления сотен миллиардов долларов на поддержку», — передает газета.

Однако авторы материала подчеркнули, что, по словам источников, такое «нереально сделать ни Вашингтону, ни европейским странам».

Ранее WSJ сообщила, что страны Запада требуют от Украины создать реалистичный план Б в вооруженном конфликте с Россией. По данным издания, это связано с тем, что в западных странах ослабевает общественная поддержка ключевых сторонников Украины.

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      Дарья Устьянцева
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