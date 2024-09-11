«Ждите некрологи». В России описали будущее западных наемников после ударов России по ВСУ

Небензя пообещал Западу некрологи на наемников после ударов РФ по ВСУ

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя после серии ударов Российской армии по военным объектам на Украине порекомендовал ждать некрологи о западных наемниках. Он заявил об этом во время заседания Совбеза ООН.

Дипломат отметил, что за последнее время российские военнослужащие нанесли «внушительные и эффективные» удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Отличительной особенностью данной серии ударов стала ликвидация значительного количества иностранных инструкторов, специалистов и наемников», — указал он.

Кто следит за этой темой, может ожидать большое количество некрологов о внезапной кончине высокопоставленных американских, британских, французских, польских и шведских военных Василий Небензя постпред России при ООН

ВС РФ активизировали удары по пунктам дислокации наемников

8 сентября Минобороны России отчиталось, что севернее города Сумы ракетным ударом были ликвидированы около 30 наемников ВСУ. В ведомстве уточнили, что в ходе обстрела пункта временной дислокации иностранных бойцов ВСУ в районе населенного пункта Стецковка также удалось уничтожить шесть единиц техники противника.

За день до этого стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по месту временного расположения иностранных наемников из оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М». В результате было ликвидировано около 50 французских боевиков. Одновременно с этим стало известно о прилете «Искандера» по гостинице в Запорожье, где располагались иностранные наемники. Там ликвидировано до 50 человек личного состава, в том числе 19 британских военных, еще около 20 военнослужащих получили ранения.

Раскрыта роль иностранных наемников во вторжении ВСУ в Курскую область

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что представители западных частных военных компаний (ЧВК) заводили военнослужащих ВСУ на территорию Курской области.

Сама операция изначально, когда противник заходил, она была непосредственно срежиссирована, как говорится, под руководством иностранцев, комитет штабов блока НАТО эту операцию прорабатывал Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Генерал-майор отметил, что среди представителей ЧВК были и военнослужащие стран НАТО. Он также добавил, что в Курскую область вместе с ВСУ зашло большое количество иностранных наемников.

9 сентября сообщалось, что на курском направлении наибольшую жестокость по отношению к мирным жителям проявляют те подразделения ВСУ, которые состоят из наемников. По словам источника агентства ТАСС, в курском приграничье фиксируется присутствие бойцов из США, Польши и Франции.

Однако позднее стало известно, что воющие в Курской области в рядах ВСУ наемники растеряли свой изначальный пыл из-за тяжелых боев. Выяснилось, что иностранцы все чаще пытаются ротироваться и смениться на украинские подразделения, «на пушечное мясо».