Небензя призвал ждать некрологи об иностранных наемниках после ударов России по ВСУ

Небензя призвал ждать некрологи о западных наемниках после ударов России по ВСУ

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя после серии ударов РФ по военным объектам на Украине порекомендовал ждать некрологи о наемниках из США, Великобритании, Польши и Швеции. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что за последнее время российские военнослужащие нанесли «внушительные и эффективные» удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Отличительной особенностью данной серии ударов стала ликвидация значительного количества иностранных инструкторов, специалистов и наемников», — указал дипломат.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что удар ВС России по Полтавскому военному институту связи стал тяжелой потерей для ВСУ. По мнению Макгрегора, удар по Полтавскому военному институту продемонстрировал миру абсолютную серьезность намерений российских войск, а также являлся правильным стратегическим ходом.