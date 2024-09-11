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11:10, 11 сентября 2024Экономика

Желающих уволиться россиян подсчитали

«Зарплаты.ру»: почти 30 процентов россиян хотят сменить работу этой осенью

В ближайшее время сменить место работы рассчитывают 29 процентов россиян. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским центром «Зарплаты.ру», о которых сообщило РИА Новости.

Подавляющее большинство (86 процентов) ищут нового работодателя через специальные сервисы, посвященные вопросам трудоустройства. Шести процентам помогают родственники и знакомые, а четыре процента полагаются на тематические каналы и группы в социальных сетях. Кроме того, четыре процента сами рассылают резюме в крупные компании.

Также выяснилось, что больше 30 процентов жителей России последний раз меняли работу более трех лет назад. При этом 64 процента респондентов уверены, что смогут этой осенью найти нового работодателя. Однако 20 процентов ждут стоящих предложений весной 2025 года.

Ранее выяснилось, что чаще всего российские работодатели решают не нанимать того, кто производит впечатление токсичного человека. Кроме того, 70 процентов признались, что одной из причин для отказа в трудоустройстве стала ложь соискателя во время собеседования. Для 51 процента такой причиной стал неопрятный облик претендентов.

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      Кирилл Луцюк
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