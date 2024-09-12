Невеста Лепса показала видео в трусах и раскрыла секрет подтянутой фигуры

Невеста Лепса Киба показала видео с аппаратом для уменьшения целлюлита

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба показала видео в нижнем белье и раскрыла секрет подтянутой фигуры. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Возлюбленная 62-летнего исполнителя разместила ролик, в котором предстала в футболке и черных трусах, лежа на массажном столе. При этом на ягодицы девушки был прикреплен специальный аппарат, который сокращает мыщцы с помощью импульсного магнитного поля.

По словам 18-летней звезды, данные процедуры помогают улучшить тонус кожи и уменьшить целлюлит.

В августе восемнадцатилетняя невеста Лепса похвасталась сумкой за сотни тысяч рублей. Девушка продемонстрировала кожаный коричневый аксессуар бренда Miu Miu, декорированный золотой фурнитурой и ярким шарфом Hermès с цветочным принтом.