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11:49, 12 сентября 2024Ценности

Невеста Лепса показала видео в трусах и раскрыла секрет подтянутой фигуры

Невеста Лепса Киба показала видео с аппаратом для уменьшения целлюлита

Кадр: Telegram-Kiba’s Days

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба показала видео в нижнем белье и раскрыла секрет подтянутой фигуры. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Возлюбленная 62-летнего исполнителя разместила ролик, в котором предстала в футболке и черных трусах, лежа на массажном столе. При этом на ягодицы девушки был прикреплен специальный аппарат, который сокращает мыщцы с помощью импульсного магнитного поля.

По словам 18-летней звезды, данные процедуры помогают улучшить тонус кожи и уменьшить целлюлит.

В августе восемнадцатилетняя невеста Лепса похвасталась сумкой за сотни тысяч рублей. Девушка продемонстрировала кожаный коричневый аксессуар бренда Miu Miu, декорированный золотой фурнитурой и ярким шарфом Hermès с цветочным принтом.

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      Екатерина Ештокина
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