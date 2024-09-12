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15:28, 12 сентября 2024Из жизни

84-летняя женщина ударила укусившего ее аллигатора

В США двухметровый аллигатор напал на 84-летнюю женщину и укусил ее за ногу

Фото: Stefan Steinbauer / Unsplash

В Южной Флориде, США, пожилую женщину госпитализировали после того, как на нее напал огромный аллигатор. Об этом сообщает CNN.

84-летняя Дель Боппель выгуливала свою собаку по кличке Королева и внезапно почувствовала, что сейчас с ней случится что-то плохое. Неожиданно из пруда, мимо которого она шла, вылез двухметровый аллигатор, укусил ее за правую ногу, а затем и за руку. «Это было похоже на торпеду. Я в жизни не видела что-то настолько быстрое», — вспоминает она.

Женщина хотела защитить собаку, поэтому в момент нападения аллигатора подбросила ее в воздух. Затем Боппель удалось ударить рептилию по рылу, и та отступила. Очевидцем произошедшего стала местная жительница, она и вызвала скорую помощь.

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Боппель доставили в больницу. Врачи назвали ее раны серьезными. При этом пожилая женщина остается в бодром расположении духа и ждет воссоединения с Королевой. Отмечается, что агрессивную рептилию поймали и усыпили, чтобы она не представляла угрозу общественности.

Ранее мужчина из США рассказал о жизни без руки после нападения аллигатора. «У меня посттравматическое стрессовое расстройство. Я вижу кошмары, два или три раза за ночь снится, как стою возле пруда», — признался пострадавший.

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      Юлия Юткина
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