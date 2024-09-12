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12:06, 12 сентября 2024Россия

Армия России нанесла удар по украинским аэродромам и объектам энергетики

Минобороны сообщило об ударе по украинским аэродромам и объектам энергетики

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Армия России нанесла удар по украинским аэродромам. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Также российским оружием большого радиуса действия были поражены объекты украинской энергетики, обеспечивающие деятельность Вооруженных сил Украины.

Помимо этого, в министерстве отчитались об ударах по 134 районам сосредоточения живой силы и военной техники противника.

12 сентября российское военное ведомство сообщило об установлении контроля сразу над четырьмя населенными пунктами в Харьковской области. Потери противника на соответствующем участке составили до ста человек.

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      Алан Босиков
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