Автомобилисты изменили отношение к китайским машинам

Автомобилисты стали реже жаловаться на китайские машины, но чаще на европейские. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное аналитическим агентством J.D. Power.
Его авторы опросили 32 тысячи автовладельцев в 81 крупном городе КНР. Оказалось, что в целом люди стали чаще жаловаться на качество их транспортных средств. Если в 2023 году было зафиксировано 204 жалобы на 100 автомобилей, то в 2024-м уже 212. Число претензий к китайским маркам упало на 10 пунктов, а на европейские выросло на 21 пункт.
Чаще всего недовольство вызывает салон. На жалобы, касающиеся интерьера, пришлось 15 процентов от всех нареканий.
На основании полученных ответов исследователи составили несколько рейтингов. Так, в списке моделей совместных предприятий на первые места вышли Honda/GAC (195 претензий на 100 машин), Honda/Dongfeng (198), Toyota/GAC (200) и Toyota/FAW (201). Что касается полностью китайских автопроизводителей, то лучше прочих себя показали Сhery (203), Geely (204), GAC (206), Changan (207) и Jetour (208). Среди «иностранцев» на первую позицию выбилась немецкая марка Porsche (192 претензии на 100 машин). Следом за ней идут Lexus (207) и Cadillac (211).
Что касается наихудших результатов, то среди совместных предприятий их продемонстрировали JMC/Ford (235 жалоб), Dongfeng/Peugeot (236) и Dongfeng/Nissan (248). В категории китайских производителей это Wuling (232), Haval (245) и Venucia (254). В рейтинге автомобилей, сделанных не в Китае, на последних местах остались Audi, Mercedes-Benz и Lincoln.
Ранее сообщалось, что с января по июль 2024 года в России средняя цена люксовых автомобилей упала на 15 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, и дошла до 14,38 миллиона рублей.