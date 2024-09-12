Блинкен заявил о намерении США изменить позицию по вооружению для Украины

Блинкен: США намерены корректировать свою позицию по вооружениям для Украины

Вашингтон намерен корректировать свою позицию по предоставляемым Вооруженным силам Украины (ВСУ) вооружениям. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Варшаве с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, трансляция которой велась на официальном сайте Госдепартамента.

Отвечая на вопрос журналистов о перспективах отмены ограничений на удары американскими вооружениями по российской территории, госсекретарь отметил, что администрация США провела обсуждения с украинскими коллегами о потребностях ВСУ на поле боя и приняли их потребности. «Мы будем вносить коррективы в то, что мы делаем, что мы предоставляем — как Соединенные Штаты в индивидуальном порядке, так и как группа стран, которая поддерживает Украину», — сказал он.

Блинкен подчеркнул, что Вашингтон будет по мере необходимости вносить изменения также и в отношении тех средств, которые есть в распоряжении ВСУ, чтобы убедиться, что у Киева есть все необходимое.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «камуфляжной дискуссией» споры в США о разрешении ВСУ наносить удары вглубь России. По его словам, это решение уже давно принято.