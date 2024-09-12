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16:18, 12 сентября 2024Мир

Блинкен заявил о намерении США изменить позицию по вооружению для Украины

Блинкен: США намерены корректировать свою позицию по вооружениям для Украины

Фото: Mark Schiefelbein / Reuters

Вашингтон намерен корректировать свою позицию по предоставляемым Вооруженным силам Украины (ВСУ) вооружениям. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Варшаве с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, трансляция которой велась на официальном сайте Госдепартамента.

Отвечая на вопрос журналистов о перспективах отмены ограничений на удары американскими вооружениями по российской территории, госсекретарь отметил, что администрация США провела обсуждения с украинскими коллегами о потребностях ВСУ на поле боя и приняли их потребности. «Мы будем вносить коррективы в то, что мы делаем, что мы предоставляем — как Соединенные Штаты в индивидуальном порядке, так и как группа стран, которая поддерживает Украину», — сказал он.

Блинкен подчеркнул, что Вашингтон будет по мере необходимости вносить изменения также и в отношении тех средств, которые есть в распоряжении ВСУ, чтобы убедиться, что у Киева есть все необходимое.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «камуфляжной дискуссией» споры в США о разрешении ВСУ наносить удары вглубь России. По его словам, это решение уже давно принято.

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      Виктория Кондратьева
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