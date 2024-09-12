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11:19, 12 сентября 2024Бывший СССР

Бойцы ВС России уничтожили танк Abrams с помощью «шайтан-трубы» и «полторашки бензина»

РЕН ТВ: бойцы ВС России уничтожили танк M1 Abrams с помощью бутылки бензина

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России уничтожили американский танк M1 Abrams под Мемриком в Донецкой народной республики (ДНР) с помощью ручного противотанкового гранатомета (РПГ) и бутылки с бензином. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

«Танк выехал на моих бойцов, на моих братьев. Я взял шайтан-трубу, то есть РПГ, вышел с кукурузного поля, отработал по нему, остановил и побежал к нему. Взял в подвале полторашку бензина, и соответственно, сжег его», — приводятся в публикации слова российского бойца с позывным Халиф.

Отмечается, что перед броском бутылки с бензином отряд Халифа уничтожил экипаж танка.

Российские войска взяли под контроль Мемрик 9 сентября. В ходе боев были уничтожены десятки единиц военной техники ВСУ, в том числе танк Abrams, различные боевые бронированные машины западного производства.

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      Глеб Палехов
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