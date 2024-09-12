РИА: бойцы ВСУ обстреливали и грабили машины жителей Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время нападения на Курскую область обстреливали и грабили машины мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео разведывательного дрона от военных 44-го армейского корпуса.

На снятых еще в августе кадрах запечатлено около десятка обстрелянных легковых автомобилей на дороге в село Малая Локня. Оператор дрона сообщает о жертвах среди гражданских. Также на видео украинский военный идет к одной из машин — оператор дрона предположил, что тот «помародерить хочет».

В другом ролике двое военных ВСУ осматривают сожженную и перевернутую машину в кювете, а потом переходят к другой легковой машине на трассе, вытаскивают из нее вещи и уносят в свой лагерь в лесопосадке.