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09:52, 12 сентября 2024Силовые структуры

Бывшего главного кадровика Минобороны заподозрили в получении еще одной взятки

В деле экс-главного кадровика Минобороны Кузнецова может появиться новый эпизод

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова заподозрили в получении взятки от генерального директора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна, который подозревается в хищении средств у Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что Григорян мог дать взятку генерал-лейтенанту за получение подряда на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища. Сейчас силовики начали проверку, по результатам которой в отношении мужчин могут возбудить новые дела.

Бывшего главного кадровика Минобороны задержали 13 мая. Ему вменяют получение взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде дома и участка от бизнесмена Левы Мартиросяна. Кузнецов свою вину не признает.

Григоряна задержали 11 сентября. Его подозревают в хищении более семи миллионов рублей у Минобороны России при реконструкции общежития для курсантов.

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