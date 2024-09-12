Бывшего главного кадровика Минобороны заподозрили в получении еще одной взятки

В деле экс-главного кадровика Минобороны Кузнецова может появиться новый эпизод

Бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова заподозрили в получении взятки от генерального директора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна, который подозревается в хищении средств у Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что Григорян мог дать взятку генерал-лейтенанту за получение подряда на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища. Сейчас силовики начали проверку, по результатам которой в отношении мужчин могут возбудить новые дела.

Бывшего главного кадровика Минобороны задержали 13 мая. Ему вменяют получение взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде дома и участка от бизнесмена Левы Мартиросяна. Кузнецов свою вину не признает.

Григоряна задержали 11 сентября. Его подозревают в хищении более семи миллионов рублей у Минобороны России при реконструкции общежития для курсантов.