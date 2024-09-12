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08:00, 12 сентября 2024Интернет и СМИ

Девушка застала возлюбленного за запретным занятием и рассталась с ним

Фото: Rod Long / Unsplash

Пользователь Reddit c ником No_Alternative3280 рассказал на портале, как его девушка рассталась с ним после того, как застала за запретным занятием. В комментариях назвали поведение возлюбленной рассказчика нездоровым.

Парень рассказал, что встречается с девушкой уже год. По словам рассказчика, она уделяет много внимания своей физической форме: усиленно занимается фитнесом и придерживается очень строгой диеты. Автор поста добавил, что из-за такого образа жизни у девушки стали выпадать волосы, в ее анализы крови свидетельствовали о дефиците различный элементов.

Недавно девушка решила повторить вместе с бойфрендом фитнес-челлендж из TikTok, предполагающий ведение здорового образа жизни. Однако в один из вечеров парень решил съесть пончик. «Она вошла в комнату и увидела, как я ем пончик. Она была вне себя от ярости. Она сказала, что своим отсутствием дисциплины я предал ее», — рассказал парень. Также девушка назвала своего возлюбленного слабым и жалким и заявила, что она хочет расстаться с ним.

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Позднее рассказчик узнал, что девушка попала в больницу из-за перенапряжения и истощения. После этого она рассказала, что у нее есть расстройство пищевого поведения. Они решили попробовать восстановить отношения.

В комментариях пользователи сочли поведение девушки нездоровым. Они заявили, что парень не должен нести ответственность за ментальное и физическое состояние возлюбленной с ментальными проблемами. «Это просто безумие. И, похоже, разрыв — лучшее решение для вас», — констатировали они.

Ранее другой парень рассказал на Reddit, как посреди ночи застал возлюбленную за необычным занятием. Он признался, что после этого захотел расстаться с девушкой.

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      Мария Большакова
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