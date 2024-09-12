Прозоров: ВСУ высадили десант в Черном море для удара F-16 по истребителям РФ

Высадка десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море могла быть специально спровоцирована для удара по российским истребителям с помощью F-16. Об этом ТАСС заявил экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Не стоит, конечно, отбрасывать и другие возможные варианты, вплоть до того, что атака была специально спровоцирована, чтобы вытащить наши истребители в этот район Черного моря и подтянуть их под удар из засады американскими F-16. Опять-таки, для медийной составляющей», — назвал возможную цель ВСУ собеседник агентства.

По его словам, это лишний раз показывает, что никто из украинских руководителей не считается с жизнями своих подчиненных, даже таких подготовленных, как бойцы морского спецназа.

В ночь на 11 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 80 человек при попытке захватить российскую буровую вышку «Крым-2» в Черном море. Как рассказали в Минобороны России, противник направил к буровой вышке 11 катеров спецназовцев — военнослужащих сил специальных операций ВМС Украины. Восемь из них были потоплены, остальные катера развернулись, отказавшись от намерений высадиться на объекте.

11 сентября в Кремле высказались об ответе Москвы на разрешение США ударов ВСУ по вглубь России. «Ответ будет соответствующим», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.